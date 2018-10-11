В Башкирии обрушился фасад крупного торгового центра
Сегодня, 12:31ПроисшествияВиктория КуприяноваФото: пресс-служба МЧС РБ
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ЧП произошло вечером 10 октября.
Сегодня вечером, 10 октября, в МЧс поступил звонок: в Стерлитамаке в ТЦ «Фабри» над въездом на подземную парковку обрушился фасадный утеплитель со штукатуркой, на котором размещались дорожные знаки.
-На месте работала оперативная группа 14 Отряда федеральной противопожарной службы по Республике Башкортостан, администрация объекта, - сообщили в пресс-службе ведомства. -Погибших, пострадавших нет.
Сейчас упавший утеплитель демонтирован, и торговый центр открыт для посетителей.
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