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В Башкирии обрушился фасад крупного торгового центра
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В Башкирии обрушился фасад крупного торгового центра

Сегодня, 12:31ПроисшествияВиктория КуприяноваФото: пресс-служба МЧС РБ
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