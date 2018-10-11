Стала известна причина обрушения на парковке одного из ТЦ в Башкирии

Вчера вечером, 10 октября, в торговом центре «Фабри» в Стерлитамаке произошло ЧП: обрушение конструкции рядом с парковкой. В администрации центра пояснили, что случилось.

- Согласно видео с камер наблюдения установлен факт внешнего воздействия на рекламную конструкцию, а именно: автотранспорт с габаритами, не соответствующими знаку ограничения габаритной высоты, при въезде на подземную парковку задел рекламную конструкцию, нарушив тем самым целостность крепления. Виновник скрылся с места происшествия, - приводит слова администрации торгового центра портал Sterlitamakcity.ru