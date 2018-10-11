Следком проверит аварию с двумя пассажирскими автобусами

Авария, произошедшая 10 октября на проспекте Октября у парка им. Калинина с участием двух автобусов «Нефаз» и «ПАЗ»., уже взята на контроль прокуратуры. ДТП также проверит Следственный комитет Башкирии. Напомним, «Нефаз» в результате аварии с «ПАЗом» снес автобусную остановку, пострадали 16 человек.