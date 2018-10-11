Следком проверит аварию с двумя пассажирскими автобусами
Сегодня, 12:20ПроисшествияВиктория Куприянова
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Серьезное ДТП произошло вчера, 10 октября
Авария, произошедшая 10 октября на проспекте Октября у парка им. Калинина с участием двух автобусов «Нефаз» и «ПАЗ»., уже взята на контроль прокуратуры. ДТП также проверит Следственный комитет Башкирии. Напомним, «Нефаз» в результате аварии с «ПАЗом» снес автобусную остановку, пострадали 16 человек.
-Следователям предстоит установить степень тяжести вреда здоровью пострадавших, проверить техническое состояние транспортных средств, а также дать юридическую оценку перевозчикам пассажиров на предмет надлежащего оказания услуг, - отметили в пресс-службе ведомства.
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