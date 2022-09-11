В Уфе случился пожар в жилом доме на проспекте Октября

В Уфе случился пожар в жилом доме на проспекте Октября
В Уфе случился пожар в жилом доме на проспекте Октября
Сегодня, 09:59ПроисшествияАзамат НуховФото: Антон Засимов / 1MI
В результате инцидента погибла женщина, сообщает пресс-служба МЧС по РБ

Вечером 10 сентября в Уфе по адресу проспект Октября 105/1 случился пожар, в результате которого погибла женщина, ещё двое людей получили травмы. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по РБ.

Сообщается, что в ходе спасательных мероприятий с места происшествия эвакуировали 15 человек, в числе которых пять несовершеннолетних. Также установлено, что возгорание произошло на лестничной клетке первого этажа — горели мусор и мотороллер.

В результате инцидента погибла женщина 1968 года рождения. Среди пострадавших мужчина 1958 года рождения, впоследствии доставленный медиками скорой помощи в ГКБ 18. Также по предварительным данным, жительница дома в попытке спастись от огня получила перелом лодыжки.

Пожар на площади порядка трёх квадратных метров был локализован в 22:58. В 23:08 было ликвидировано открытое горение.

Напомним, 9 сентября в Уфе произошёл пожар в торгово-развлекательном комплексе «Меркурий» в уфимском микрорайоне Черниковка. Несколько тысяч квадратных метров торговых площадей были объяты огнём. На месте событий побывал корреспондент Mkset.

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