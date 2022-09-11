В Уфе четыре человека пострадали в ДТП на улице Большой Гражданской

Две иномарки столкнулись сегодня на улице Большая гражданская в Уфе. Об этом сообщает телеграм-канал Mash Batash.
Сообщается, что в результате столкновения BMW и Mercedes Sprinter четыре человека были госпитализированы с различными травмами. При этом отмечается, что наиболее серьёзные увечья получил водитель Mercedes — у мужчины диагностированы перелом таза и ноги.
Напомним, днем ранее в республике на 134 км автодороги Уфа-Янаул произошла авария с участием трех автомобилей. Столкнулись ВАЗ-2112 под управлением 47-летнего местного жителя и две встречные грузовые «Газели». Водитель легкового авто скончался, его пассажирка была госпитализирована.