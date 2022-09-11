Стали известны новые подробности о ДТП с четырьмя пострадавшими в Уфе

Стали известны новые подробности о ДТП с четырьмя пострадавшими в Уфе
Стали известны новые подробности о ДТП с четырьмя пострадавшими в Уфе
Сегодня, 18:09ПроисшествияАзамат НуховФото: Пресс-служба ГИБДД по РБ
За рулем одного из автомобилей находилась нетрезвая женщина, сообщает пресс-служба ГИБДД по РБ

Ранее Mkset сообщал о ДТП на улице Большой Гражданской в Уфе, где в результате столкновения двух иномарок пострадали четыре человека. Подробности инцидента сообщили в пресс-службе ГИБДД по РБ.

В настоящий момент стало известно, что за рулем одного из автомобилей находилась 35-летняя женщина в состоянии алкогольного опьянения. По данным ведомства, результаты освидетельствования показали содержание алкоголя 0.615 мг/л. Также стало известно, что водительское удостоверение женщины было просрочено ещё в прошлом году.

Сообщается, что все четверо пострадавших в дорожном инциденте были госпитализированы. По информации телеграм-канала Mash Batash, у одного из участников происшествия диагностированы перелом таза и ноги.

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