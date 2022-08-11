«Ни один клуб не возьмёт»: Как в Уфе прошел суд над хоккеистами, откосившими от армии

«Все дети с трех-пяти лет занимаются, многие с 10 лет живут в интернате, Так они к своим 20 годам две-три армии прошли с их ежедневными восьмичасовыми тренировками. Мы прекрасно понимаем, что год армии — и обратно его уже ни один клуб не возьмет. И когда у ребенка который с трех лет в спорте такие перспективы и нет альтернативного… мы считаем, что они не виноваты. Что наш сын, что мальчишки», — говорит она.