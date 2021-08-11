В Башкирии за сутки зафиксировано семь смертей в результате ДТП

Авария произошла также в Туймазинском районе в селе Гафурово. По данным из ГИБДД в 22:00 на улице Мирная 42-летний житель Туймазов за рулем ВАЗ-2111 сбил 84-летнюю женщину, в результате чего она скончалась до приезда скорой помощи. Отметим, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.