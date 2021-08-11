В Башкирии за сутки зафиксировано семь смертей в результате ДТП

В Башкирии за сутки зафиксировано семь смертей в результате ДТП
В Башкирии за сутки зафиксировано семь смертей в результате ДТП
Вчера, 11:49ПроисшествияЭлина СайфрановаФото: Пресс-служба ГИБДД Башкортостана
Это самый высокий показатель смертности на дорогах за август.

За последние сутки в ГИБДД Башкирии зафиксировали 17 автомобильных аварий, в результате которых 13 человек получили травмы, а 7 человек погибли.

Так, в Янаульском районе около полуночи на 20 километре дороги Янаул-Верхние Татышлы автокран на базе «Урал» завалился в правый кювет. Известно, что 59-летний водитель скончался на месте.

Авария произошла также в Туймазинском районе в селе Гафурово. По данным из ГИБДД в 22:00 на улице Мирная 42-летний житель Туймазов за рулем ВАЗ-2111 сбил 84-летнюю женщину, в результате чего она скончалась до приезда скорой помощи. Отметим, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

Сообщили и об автомобильном столкновении «Mazda 2» с попутной «Isuzu» в Кировском районе Уфы, дтп произошло вечером в восьмом часу. Так, в результате аварии 21-летний пассажир «Mazda» погиб на месте.

Аналогичное столкновение в 20:00 произошло в Дюртюлинском районе на 14 километре дороги Дюртюли-Нефтекамск. Известно, что «Renault Logan» столкнулся со встречным автомобилем «Renault Duster», в результате аварии 41-летний водитель первого автомобиля скончался.

Известно, о столкновении мопеда «Racer» со встречным автомобилем «Лада Веста» в городе Белорецк. В результате аварии, 33-летний мужчина за рулем мопеда скончался в больнице. По данным ГИБДД погибший не имел водительских прав.

Напомним, что в Стерлитамаке 10 августа в 16:00 произошло возгорание автомобиля «Лада Приора». Известно, что 64-летний местный житель не справился с управлением и столкнулся с жилым домом по улице Свердлова.

В пресс-службе ведомства также сообщили, что по всем фактам дорожно транспортного происшествия начато разбирательство.

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