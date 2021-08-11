Трое жителей Башкирии похитили женщину, её мужа и сестру

Трое жителей Башкирии похитили женщину, её мужа и сестру
Трое жителей Башкирии похитили женщину, её мужа и сестру
Вчера, 20:08ПроисшествияАлександра КонстантиноваФото: 1MediaInvest
Один из похитителей пытался найти свою возлюбленную.

Супружеская пара из Абзелиловского района обратилась в правоохранительные органы с заявлением о похищении. Они сообщили, что их похитили трое мужчин, которые, завладев их машиной, привезли супруг из села Аскарово в Уфу. В столице они похитили ещё и 31-летнюю сестру женщины. В пресс-службе Следкома Башкирии сообщили о возбуждении двух уголовных дел.

Как установило следствие, 23-летий житель Белорецкого района искал свою бывшую сожительницу, но после разрыва отношений она скрывала от него, где живёт. Мужчина решил пойти на крайние меры и силой получить информацию у её сестры. 6 августа 2021 года вместе со своими 24-летним и 27-летним товарищами на автомобиле ВАЗ-2106 он отправился в село Аскарово, где и жила её родственница. Они похитили 22-летнюю сестру, повезли в лес и требовали от неё сказать, где находится возлюбленная одного из похитителей. Когда девушка заявила, что не знает, мужчины похитили её 23-летнего супруга, взяли его машину «Ford Focus» и также требовали назвать адрес проживания сестры его жены, нанося побои.

Из-за угроз супружеская пара сдалась и сообщила, что их родственница может жить в Уфе, но точного адреса не раскрыли. Двое из злоумышленников вместе с похищенными на «Ford Focus» поехали в Уфу. Свою машину они оставили в лесу, чтобы её никто не заметил и ничего не заподозрил, а третий соучастник остался в Белорецке. Приехав в город, похитители заставили девушку позвонить сестре, чтобы выманить её из дома. Их план удался, и бывшая сожительница пришла на встречу, а похитители насильно посадили её в автомобиль и поехали в сторону выезда из города. По дороге автомобиль остановился, и тогда похищенным супругам удалось сбежать.

23-летний похититель, выехав из города, высадил своего друга и вместе со своей бывшей сожительницей поехал в Аургазинский район, где ограбил магазин, украв продукты и 1 800 рублей. Парня заметили в Кармаскалинском районе, его задержали сотрудники уголовного розыска, а женщина была освобождена. По предварительным данным других противоправных действий в отношении неё совершено не было. Двоих сообщников задержали в этот же день.

Мужчин заключили под стражу.

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