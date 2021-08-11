Трое жителей Башкирии похитили женщину, её мужа и сестру

Из-за угроз супружеская пара сдалась и сообщила, что их родственница может жить в Уфе, но точного адреса не раскрыли. Двое из злоумышленников вместе с похищенными на «Ford Focus» поехали в Уфу. Свою машину они оставили в лесу, чтобы её никто не заметил и ничего не заподозрил, а третий соучастник остался в Белорецке. Приехав в город, похитители заставили девушку позвонить сестре, чтобы выманить её из дома. Их план удался, и бывшая сожительница пришла на встречу, а похитители насильно посадили её в автомобиль и поехали в сторону выезда из города. По дороге автомобиль остановился, и тогда похищенным супругам удалось сбежать.