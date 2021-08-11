Бухгалтера уфимского центра соцпомощи обвиняют в присвоении пяти миллионов рублей

По данным прокуратуры, 39-летняя женщина с января 2019 по август 2020 года присваивала бюджетные деньги организации, которые были отведены для зарплатного фонда. Сообщается, что главный бухгалтер переводила деньги не только на собственный счет, но и не забыла про родственников.