В Уфе пьяный водитель покалечил сотрудника ДПС и едва не задавил детей

Около 21.00 в дежурную часть поступило сообщение о том, что водитель управляет автомобилем «Дэу Нексия» на площади Ленина в нетрезвом состоянии.

Прибывшие на место инспекторы ДПС остановили автомобиль, но при проверке документов водитель оттолкнул инспектора и попытался скрыться на своем автомобиле. Экипаж начал преследование, в процессе погони водитель бросил автомобиль и побежал, но был задержан сотрудниками полиции. В ходе задержания один из инспекторов ДПС получил травму — предположительно перелом ребра.

Как сообщается в группе «БашДТП», задержание проходило при участии нетрезвых знакомых задержанного водителя.