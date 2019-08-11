В Уфе пьяный водитель покалечил сотрудника ДПС и едва не задавил детей
Инцидент произошел вечером 10 августа.
Около 21.00 в дежурную часть поступило сообщение о том, что водитель управляет автомобилем «Дэу Нексия» на площади Ленина в нетрезвом состоянии.
Прибывшие на место инспекторы ДПС остановили автомобиль, но при проверке документов водитель оттолкнул инспектора и попытался скрыться на своем автомобиле. Экипаж начал преследование, в процессе погони водитель бросил автомобиль и побежал, но был задержан сотрудниками полиции. В ходе задержания один из инспекторов ДПС получил травму — предположительно перелом ребра.
Как сообщается в группе «БашДТП», задержание проходило при участии нетрезвых знакомых задержанного водителя.
В отношении задержанного 31-летнего уфимца составлены административные материалы по ч. 1 ст. 12.8 и ч. 1 ст. 19. 3 КоАП РФ. В настоящее время проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.