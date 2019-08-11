В Уфе на реке Белой зафиксирован выброс нефтепродуктов

Оперативные службы Управления обследовали территорию, но результатов это не дало. Тем не менее на данном участке был обнаружен вывод ливневой канализации со следами масляной пленки. Специалисты вскрыли водосборные лотки и попытались найти источник нефтепродукта, но поиски прервали поздним вечером: канализационные коммуникации оказались за забором, ограждающим частные предприятия.