В Уфе на реке Белой зафиксирован выброс нефтепродуктов
Вчера, 13:07ПроисшествияАндрей КоролевФото: Группа ВК "ЧС Уфа"
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Информация об обнаруженном масляном пятне в районе Монумента дружбы поступила в Управление гражданской защиты Уфы от очевидца 10 августа.
Оперативные службы Управления обследовали территорию, но результатов это не дало. Тем не менее на данном участке был обнаружен вывод ливневой канализации со следами масляной пленки. Специалисты вскрыли водосборные лотки и попытались найти источник нефтепродукта, но поиски прервали поздним вечером: канализационные коммуникации оказались за забором, ограждающим частные предприятия.
Сегодня, 11 августа, работы продолжаются, а на участке реки выставлены боновые заграждения на случай повторного вброса веществ.
Как отметили в Управлении гражданской защиты города, угрозы для жизни и здоровья людей, а также попадания загрязняющих веществ в водозаборы столицы нет.
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