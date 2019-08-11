В Башкирии спецназ пресек нелегальную добычу природного камня
Спецоперация прошла в Белорецком районе республики.
Нелегальная добыча была организована следующим образом: организация взяла лицензию лишь на разведку, но уже вела добычу с помощью тяжёлой техники, а вывозят добычу в обход весового контроля по лесным дорогам на трассу М5. По номерам выезжающих с места добычи грузовиков, очевидно, плитняк развозили по России и в страны СНГ. Об это сообщил на своейстранице в фейсбуке врио главы РБ Радий Хабиров.
- Без преувеличения, это была спецоперация с участием нескольких подразделений разных силовых структур, с агентурной работой, съёмками с дронов и с захватом сцецназом в финале.
Также чиновник не исключает, что нелегалы имели связи на местном уровне среди чиновников и силовиков - слишком большой масштаб добычи. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Напомним, весной этого года в правительстве республики обсуждались меры по пресечению незаконной добычи общераспространенных полезных ископаемых. В качестве наиболее эффективного решения был выбран вариант отзыва лицензий. В частности, в прошлом году выявлено 139 нарушений владельцами лицензий, к административной ответственности было привлечено около 100 организаций, ущерб республике был оценен в 31 млн руб. В 2018 году была аннулирована 41 лицензия и приостановлено 71, в первом квартале текущего года аннулировано 15 и приостановлено 46.