В Башкирии спецназ пресек нелегальную добычу природного камня

Нелегальная добыча была организована следующим образом: организация взяла лицензию лишь на разведку, но уже вела добычу с помощью тяжёлой техники, а вывозят добычу в обход весового контроля по лесным дорогам на трассу М5. По номерам выезжающих с места добычи грузовиков, очевидно, плитняк развозили по России и в страны СНГ. Об это сообщил на своейстранице в фейсбуке врио главы РБ Радий Хабиров.

- Без преувеличения, это была спецоперация с участием нескольких подразделений разных силовых структур, с агентурной работой, съёмками с дронов и с захватом сцецназом в финале.

Также чиновник не исключает, что нелегалы имели связи на местном уровне среди чиновников и силовиков - слишком большой масштаб добычи. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.