Накануне Курбан-байрама произошло 14 ДТП: 5 человек погибли, 20 пострадали

Около часа ночи в Зианчуринском районе на 4 км автодороги Абзаново-Мухамедьяново 22-летний житель Сургута, управляя «Skoda Octavia», совершил наезд на 17-летную местную жительницу, которая, со слов водителя, перебегала проезжую часть. В результате ДТП несовершеннолетняя скончалась на месте ДТП.

В Альшеевском районе в 21.30 на 6 км автодороги Гайниямак — Тукмакбаш местный 39-летний житель, двигаясь на ВАЗ-2110 в сторону д. Тукмакбаш, предположительно не справился с рулевым управлением и допустил съезд в кювет. В результате ДТП водитель скончался на месте, трое пассажиров получили различные травмы.

В Кугарчинском районе около 22.00 на 38 км автодороги Смаково — Воскресенское, местный 57-летний житель за рулем «Лады Гранта» допустил занос с последующим опрокидыванием автомобиля в кювет. В результате ДТП пассажир, 34-летний житель Мелеуза, скончался от полученных травм на месте. Водителя и еще одного пассажира госпитализировали.

В Уфимском районе около часа ночи по ул. Трактовой с. Дмитриевка местный 21-летний житель, управляя ВАЗ-2112, допустил наезд на электроопору. В результате 23-летняя пассажирка от полученных травм скончалась на месте ДТП, водителя с травмами госпитализировали.