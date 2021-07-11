В Башкирии за день произошло две аварии с участием грузовых тягачей — есть погибшие

В Башкирии за день произошло две аварии с участием грузовых тягачей — есть погибшие
В Башкирии за день произошло две аварии с участием грузовых тягачей — есть погибшие
11 июля, 17:53ПроисшествияАндрей КоролевФото: ГИБДД по РБ / Инстаграм
Аварии зафиксированы в Иглинском и Уфимском районах республики.

Сегодня, 11 июля, в четвертом часу дня произошло две аварии на дорогах Башкирии, в результате которых пострадали и погибли люди.

Одна из аварий произошла в Иглинском районе на 1520 км автодороги Самара-Уфа-Челябинск. 33-летняя жительница ХМАО, управляя «Toyota Chacer», врезалась во встречный грузовой тягач «Mercedes Benz» под управлением 45-летнего жителя Челябинской области, после чего столкнулась с попутным грузовым тягачом «MAN», за рулем которого находился 36-летний житель Белоруссии. От удара «Mercedes» опрокинулся на правую сторону и прицепом придавил «Ладу Гранту» под управлением 41-летнего жителя Салаватского района и «Skoda Octavia», за рулём которой находился 46-летний уфимец.

В результате ДТП 35-летний пассажир «Тойоты» от полученных травм скончался на месте. Сама жительница ХМАО, а также двe пассажирки «Шкоды» (44 и 36 лет) были госпитализированы.

Примерно в то же время в Уфимском районе произошло ДТП, в котором погибло двое человек. По данным ГИБДД РБ, авария произошла на 21 км автодороги Западный обход Уфы — столкнулись грузовая «Skania» и иномарка «Kia Ceed». В результате аварии погибли водитель и пассажир легкового автомобиля.

На местах происшествия работают сотрудники полиции. Начато разбирательство, в ходе которого будут установлены причины и обстоятельства произошедшего.

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