Одна из аварий произошла в Иглинском районе на 1520 км автодороги Самара-Уфа-Челябинск. 33-летняя жительница ХМАО, управляя «Toyota Chacer», врезалась во встречный грузовой тягач «Mercedes Benz» под управлением 45-летнего жителя Челябинской области, после чего столкнулась с попутным грузовым тягачом «MAN», за рулем которого находился 36-летний житель Белоруссии. От удара «Mercedes» опрокинулся на правую сторону и прицепом придавил «Ладу Гранту» под управлением 41-летнего жителя Салаватского района и «Skoda Octavia», за рулём которой находился 46-летний уфимец.