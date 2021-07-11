Подрядчик прокомментировал гибель рабочего при обрушении строящейся шахты в Башкирии

8 июля в 00:45 в строящемся подземном руднике «Юбилейный» ООО «Башкирская медь» (пос. Петропавловский Хайбуллинского района РБ) произошло обрушение горной массы на горизонте 340 метров. Под завалом оказалась погрузочно-доставочная машина, которой управлял машинист 1967 года рождения.
По словам представителей подрядной организации ООО «Шахтостроительное управление», которая ведет на данном объекте строительство горных выработок, на месте происшествия были незамедлительно организованы оперативные аварийно-спасательные работы силами и средствами Сибайского военизированного горноспасательного взвода при помощи четырех единиц техники ООО «ШСУ». Водитель машины был обнаружен спасателями без признаков жизни, его смерть зафиксировали медики.
Все обстоятельства произошедшего будут установлены специально созданной межведомственной комиссией, представители ООО «Башмедь» и ООО «ШСУ» оказывают полное содействие правоохранительным и надзорным органам.
— Руководство «Башмеди» и «ШСУ», коллеги выражают соболезнование близким погибшего водителя. Его семье будет оказана вся необходимая помощь, выполнены все взятые перед ними социальные обязательства, — подчеркнули в пресс-службе подрядчика.
Горно-проходческие работы на горизонте 340 метров на данном объекте временно приостановлены.
Напомним, следственный комитет РБ возбудил уголовное дело по факту гибели рабочего. Расследованием займутся также в региональном управлении Ростехнадзора и Гострудинспекции.