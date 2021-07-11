Подрядчик прокомментировал гибель рабочего при обрушении строящейся шахты в Башкирии

По словам представителей подрядной организации ООО «Шахтостроительное управление», которая ведет на данном объекте строительство горных выработок, на месте происшествия были незамедлительно организованы оперативные аварийно-спасательные работы силами и средствами Сибайского военизированного горноспасательного взвода при помощи четырех единиц техники ООО «ШСУ». Водитель машины был обнаружен спасателями без признаков жизни, его смерть зафиксировали медики.