Личный автопарк из 36 машин: экс-сотрудника ГИБДД Башкирии обвиняют во взяточничестве

У экс-заместителя начальника межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД МВД по РБ Айдара Гиндуллина было обнаружено незадекларированное имущество на 24 млн руб. По мнению республиканской прокуратуры, он на неподтвержденные доходы приобрел и оформил на родственников две квартиры, два земельных участка, жилой дом и нежилое строение в пригороде Уфы, а также 36 транспортных средств.
Следственный комитет России считает, что Айдар Гиндуллин в 2017–2020 гг. продавал водительские удостоверения за взятки, не требуя от водителей сдачи экзаменов. Сумма взяток варьировалась от 14 тыс. до 40 тыс. руб.
Напомним, аналогичные уголовные дела были возбуждены в отношении четырех инспекторов того же отдела и начальника Гиндуллина Ильдуса Шайбакова, который был объявлен в розыск.
Как уточняет Mash, в собственности Айдара Гиндуллина были 21 легковая машина, 8 грузовиков и 7 прицепов, причем 20 транспортных средств обвиняемый успел продать.
По данным пресс-службы МВД по Башкирии, Айдар Гиндуллин был уволен в мае по результатам проведенной служебной проверки за совершение проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел. В настоящее время он находится под арестом.