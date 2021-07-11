Личный автопарк из 36 машин: экс-сотрудника ГИБДД Башкирии обвиняют во взяточничестве

У экс-заместителя начальника межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД МВД по РБ Айдара Гиндуллина было обнаружено незадекларированное имущество на 24 млн руб. По мнению республиканской прокуратуры, он на неподтвержденные доходы приобрел и оформил на родственников две квартиры, два земельных участка, жилой дом и нежилое строение в пригороде Уфы, а также 36 транспортных средств.