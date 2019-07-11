В Москве произошел взрыв баллона с газом в многоквартирном доме
11 июля, 21:10ПроисшествияФото: pixabay.com
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Утром 11 июля в двенадцатиэтажном жилом доме в северо-восточной части Москвы взорвался баллон с газом.
Жильцы были экстренно эвакуированы из своих квартир, сообщает газета «Известия».
Инцидент случился в доме №12 по проезду Бестужевых. После взрыва наблюдалось горение остатков баллона в подъезде. В кратчайшие сроки к месту происшествия прибыли пожарные бригады.
Данных о пострадавших в результате случившегося пока не имеется.
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