В Москве произошел взрыв баллона с газом в многоквартирном доме

Жильцы были экстренно эвакуированы из своих квартир, сообщает газета «Известия».

Инцидент случился в доме №12 по проезду Бестужевых. После взрыва наблюдалось горение остатков баллона в подъезде. В кратчайшие сроки к месту происшествия прибыли пожарные бригады.