В Челябинске пьяный мужчина угрожал убить малолетнего сына

Помощь в задержании неадекватного мужчины оказал местный житель, пообещавший отдать ему собственный автомобиль, пишет kursdela.biz .

Отмечается, что одной из возможных причин такого поведения мог стать семейный скандал. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства произошедшего.