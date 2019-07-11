В Челябинске пьяный мужчина угрожал убить малолетнего сына
11 июля, 21:22ПроисшествияФото: pixabay.com
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В Челябинске пьяный мужчина, используя маленького сына, требовал себе машину. Целей и причин, при этом, он не указал.
Помощь в задержании неадекватного мужчины оказал местный житель, пообещавший отдать ему собственный автомобиль, пишет kursdela.biz.
Отмечается, что одной из возможных причин такого поведения мог стать семейный скандал. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства произошедшего.
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