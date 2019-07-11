Кровь на капоте: в Башкирии юная мама совершила ДТП и попала с ребенком в больницу

Накануне, 10 июля, серьезное ДТП произошло в поселке Тирлянский в Белорецком районе Башкирии. Подробности сообщили в пресс-службе УГИБДД МВД по РБ.

По данным полиции, молодая автоледи управляла вазовской «пятеркой», когда не справилась с этим занятием и съехала с проезжей части в кювет. Там она вдобавок врезалась в бетонный блок.

При этом травмы получила и сама водительница, и ее двухлетний ребенок, находившийся в тот момент в салоне. В крови оказался даже капот автомобиля. Обе пострадавшие госпитализированы.