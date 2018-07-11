В Уфе будут судить ревнивого «кулибина-пинкертона»

Будучи технически грамотным – увлекался радиотехникой, 41-летний уфимец, по версии следствия и обвинения, методом проводов и паяльника соорудил самопальное устройство для слежения. И поместил его в машину своей знакомой. В течение двух лет он исправно получал на свою «электронку» полный отчет о перемещениях девушки.

«Спалился» мужчина на элементарном, видимо, все-таки не совсем профи в этом деле: он стал исправно появляться на горизонте и в пределах видимости в тех местах, где в тот момент времени была его знакомая. Она, собственно, и заподозрила, что что-то здесь не так. Загнала машину в автосервис, где жучок и был обнаружен.

Мужчине теперь придется ответить за свое излишнее любопытство сразу по двум статьям Уголовного кодекса: вмешательство в частную жизнь и незаконное изготовление жучка. За это предусмотрена достаточно серьезная санкция: до двух лет лишения свободы за первое и до четырех лет за второе.