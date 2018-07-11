В Москве под колеса трамвая попала девушка
Вчера, 18:49Происшествия
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В среду в Москве на шоссе Энтузиастов трамвай сбил молодую девушку.
Инцидент был запечатлен дорожными камерами видеонаблюдения. Об этом 11 июля пишет газета «Известия».
На записи видно, как пострадавшая переходит пути не посмотрев по сторонам. В этот момент по рельсам на довольно большой скорости двигался трамвай. Машинист затормозил, однако трамвай сбил и протащил девушку по путям несколько десятков метров.
О состоянии пострадавшей пока ничего неизвестно.
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