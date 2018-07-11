В Башкирии найден убийца мужчины, пропавшего при продаже автомобиля

Сегодня, 11 июля, Следственный комитет сообщил, что предполагаемый убийца 34-летнего автомобилиста из Стерлитамака Максима Стародубова дал признательные показания и сообщил, где искать тело убитого и его автомобиль. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Напомним, поиск Максима искали с 3 июля. Об его исчезновении заявила обеспокоенная жена, сообщившая, что муж уехал на встречу с покупателем автомобиля и больше не вернулся. К поискам подключились волонтеры, а позднее полицейские. По данному факту следком возбудил уголовное дело по признакам убийства, как это обычно делается при поисках пропавшего человека.

Подозрения близких Максима о том, что к его исчезновению мог быть причастен покупатель автомобиля. Им оказался 35-летний житель города Ишимбай. Он рассказал, где находится тело убитого и его автомобиль, с которого он снял узнаваемый капот с аэрографией. Как говорят знатоки, возможно, не будь этой аэрографии, автомобиль Максима не привлек бы внимание преступника.

По версии следствия, утром 3 июля Максим уехал на встречу с потенциальным покупателем своего автомобиля в Ишимбайском районе. Следователи пришли к выводу, что злоумышленник, который заранее спланировал завладеть автомобилем и продать его на запчасти, специально назначил встречу в безлюдном месте. Оказавшись там, он несколько раз ножом ударил Максима, а также выстрелил в него из обреза двуствольного ружья. От полученных ранений мужчина скончался на месте. Его автомобиль подозреваемый отогнал в гараж своих родственников, а тело спрятал в подвале заброшенного гаража в Ишимбае.