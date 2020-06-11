В Уфе задержан престарелый педофил, домогавшийся семилетней девочки
Сегодня, 19:30ПроисшествияФото: pixabay.com
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Следком сообщил о задержании 71-летнего уфимца за совершение развратных действий в отношении семилетней девочки.
По предварительным данным, в Калининском районе Уфы 71-летний пенсионер подозревается в совершении развратных действий в отношении соседской семилетней девочки. Скандальный инцидент произошел вчера, 10 июня на его садовом участке в СНТ «Дружба-2». О случившемся узнала мама девочки и обратилась с заявлением в полицию.
Как сообщает пресс-служба регионального следкома, сейчас проводятся проверочные мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего.
После этого будет принято решение о возбуждении уголовного дела против старика либо от отказе в нем.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей