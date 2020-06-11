В Уфе задержан престарелый педофил, домогавшийся семилетней девочки

По предварительным данным, в Калининском районе Уфы 71-летний пенсионер подозревается в совершении развратных действий в отношении соседской семилетней девочки. Скандальный инцидент произошел вчера, 10 июня на его садовом участке в СНТ «Дружба-2». О случившемся узнала мама девочки и обратилась с заявлением в полицию.

Как сообщает пресс-служба регионального следкома, сейчас проводятся проверочные мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего.