Фото: pixabay.com
В Оренбургской области грузовик задавил ребенка
Вчера, 22:42Происшествия
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В Соль-Илецком городском округе водитель грузового автомобиля «КАМАЗ» сбил пятилетнюю девочку, которая ехала на велосипеде.
По данным fedpress.ru, ребенок скончался на месте аварии. Полицейские выясняют все обстоятельства случившегося.
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей