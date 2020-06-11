В Башкирии произошел массовый несчастный случай

В ведомстве сообщили, что ЧП произошло 13 мая, когда бригаде сотрудников «Водоканала поручили разровнять привезенную на территорию насосной станции № 5 землю. Чтобы приступить к работе, пришлось ждать экскаватор.

Когда спецтехника прибыла на место, выяснилось, что из-за узкого прохода она зацепила воздушный силовой кабель, который натянулся, оторвав крепления от здания машинного отделения, от чего обрушилась часть кирпичной кладки парапета. Травмы получили 59-летний водитель и 52-летний мастер по эксплуатации канализационных сетей. Пострадавших госпитализировали в Мелеузовскую больницу.