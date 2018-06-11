В Башкирии спасатели ночью вырезали людей из покореженного автомобиля

Сегодня, 11 июня, в четвертом часу ночи столкнулись два автомобиля на трассе М-5 возле деревни Самохвалова в Уфимском районе. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по РБ.

По данным спасателей, авария произошла на 1481 километре автотрассы. На большой сорости столкнулись две иномарки - «Тойота Марк-2» и «Рено Флюенс».

На место прибыли сотрудники полиции, медики и спасатели. По словам очевидцев, один из автомобилей от удара развалился на части, двигатель отбросило в кювет, а детали валялись на проезжей части.

Чтобы достать пострадавших из салонов второго автомобиля, спасателям пришлось разрезать его.