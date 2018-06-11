В Башкирии осудили женщину, убившую брата-скандалиста

Жительнице Кармаскалов, обвиняемой в убийстве родного брата, был вынесен на днях судебный приговор. Об этом сообщается на сайте прокуратуры.

Как следует из материалов дела, преступление было совершено в марте текущего года. Ему предшествовали многочисленные жалобы пожилых родителей на хулиганство жившего с ними сына. по их словам, мужчина нигде не работал, постоянно пил и отнимал деньги у стариков. Доходило до того, что он даже запирал родителей в подвале, чтобы соседи не слышали их криков о помощи.

В канун приезда дочери с мужем в гости ее пожилая мать вновь повздорила с сыном. Оказалось, что он выкрал и обменял на спиртное последнего гуся, из которого хозяйка хотела приготовить для гостей суп. Приехавшая сестра попыталась поговорит с братом по душам, но в итоге получился скандал. Разбушевавшися мужчина перевернул стол, который мать накрыла к встрече гостей. В ответ сестра схватило нож и вне себя от гнева воткнула его брату в грудь. Тот скончался от травмы на месте.