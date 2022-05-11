В Башкирии две 11-летние девочки получили серьёзные травмы на карусели в парке

Накануне, 8 мая, в Нефтекамском парке на одном из аттракционов две 11-летние девочки получили серьезные травмы. Как сообщают в социальных сетях, причиной послужила поломка карусели, в частности, девочки оказались придавлены между сиденьем и землей. Предполагается, что карусель не была закреплена должным образом.
Так, на место инцидента прибыли работники «скорой» и наложили шины на ноги пострадавшим школьницам. По словам очевидцев, девочки получили переломы ног.
Тем временем, произошедшим уже заинтересовались следователи. В пресс-службе СК Башкирии сообщили, что на данный момент проводится доследственная проверка по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). В частности, следователями устанавливаются все обстоятельства произошедшего, опрашиваются руководство и сотрудники парка, а также оценивается степень тяжести полученных травм.