Житель Башкирии зарезал своего соседа из-за бытовой ссоры и скрылся

В городе Дюртюли 3 мая 2021 года в одной из квартир было обнаружено тело 54-летнего мужчины. Сотрудники правоохранительных органов определили, что смерть была насильственной. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «убийство».

В ходе разбирательств стало известно, что за день до убийства мужчина виделся со своим 42-летним соседом. Следователи разыскали мужчину. На изъятой у него одежде была обнаружена кровь потерпевшего. Восстанавливая хронологию событий стало известно, что в ночь со 2 на 3 мая мужчины распивали алкоголь в доме у погибшего. Позже приятели начали ссориться на бытовой почве. Разъяренный мужчина совершил несколько ударов ножом, сначала по ноге, а затем в область груди. Его сосед скончался на месте. Мужчина попытался скрыть следы преступления. Он смыл кровь, закрыл дверь на ключ и скрылся. Тело обнаружила сестра погибшего на следующий день. Сейчас виновный находится под стражей. Подробности происшествия уточняются.

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