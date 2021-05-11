В Уфе водитель «Daewoo Nexia» сбил 9-летнюю девочку на самокате

Вчера, 10 мая, в столице Башкирии произошла авария, в которой пострадала 9-летняя девочка, передвигавшаяся на самокате. Об этом сообщает отдел ГИБДД по Уфе.

ДТП случилось напротив дома № 79 по проспекту Октября. 24-летний уфимец, управляя машиной «Daewoo Nexia», двигался по местному проезду, когда на велосипедную дорожку выехала 9-летняя девочка на электросамокате. В результате аварии пострадавшую доставили в больницу с переломом ноги. По данному факту начато разбирательство. Напомним, 4 мая на улице Маяковского в Белорецке произошла аналогичная авария. 66-летняя женщина за рулем «Daewoo Matiz» сбила на пешеходном переходе 8-летнюю девочку на самокате. Ребенок был госпитализирован. По словам водителя, девочка вышла на дорогу перед близко идущей машиной. Следком Башкирии возбудил уголовное дело. После этой аварии депутаты Курултая Башкирии предложили пересмотреть действующее законодательство о регулировании использования самокатов. В случае необходимости Госсобрание республики готово создать свой регламент по применению этого транспорта. Спикер парламента Константин Толкачев отметил, что нет никаких ограничений в использовании самоката, поэтому им может воспользоваться и нетрезвый человек, что создаст проблему для всех участников дорожного движения.

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