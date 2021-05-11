В казанской школе стрелок ранил сына имама мечети «Гаилэ»

В казанской школе стрелок ранил сына имама мечети «Гаилэ»
В казанской школе стрелок ранил сына имама мечети «Гаилэ»
Сегодня, 21:20ПроисшествияКарина МамаеваФото: pixabay.com
В казанской гимназии №175 среди раненных детей оказался 9-летний сын имама мечети «Гаилэ». Об этом Mkset сообщили собственные источники, информацию удалось подтвердить в духовном управлении мусульман Татарстана. Сейчас ребенок находится в больнице в тяжелом состоянии. Он получил ранение грудной клетки.

Также источники сообщают, что классным руководителем убитых является супруга первого заместителя муфтия Татарстана Ильфара Хасанова. Однако эту информацию подтвердить не удалось.

Завтра, 12 мая, в мечетях Татарстана пройдут поминальные службы по невинно убитым. Программу ифтара изменят в связи с трагедией.

Напомним, трагедия произошла сегодня, 11 мая. Стрелок был вскоре задержан, по данным Baza, его зовут Галявиев Ильназ Ренатович, ему 19 лет. По словам отца Галявиева, подросток закончил данную гимназию четыре года назад. На данный момент, по официальной информации, убито восемь человек, еще минимум 20 пострадали.

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