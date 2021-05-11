Сын депутата Салавата стал фигурантом уголовного дела за ДТП со сбитым подростком

Следственный отдел Салавата рассмотрит уголовное дело в отношении 19-летнего местного жителя, который в ночь на 10 мая сбил на пешеходном переходе 17-летнего подростка, сообщает пресс-служба ведомства. Пострадавший в настоящее время находится в коме.

Как сообщал портал Ufa1, за рулем авто находился сын местного депутата Ильдара Ханмурзина Герман. Молодой человек является мотогонщиком-спидвеистом. Ханмурзина-младшего подозревают в совершении преступления по ч.1 ст. 264 УК РФ (Нарушение лицом, управляющим автомобилем, трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Следствие установило, что 10 мая около 00:50 часов подозреваемый за рулем авто «BMW» на улице Островского сбил 17-летнего подростка, который переходил дорогу по пешеходному переходу. В результате парень получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован в бессознательном состоянии. В настоящее время сотрудники следственного управления и полиции устанавливают обстоятельства произошедшего.

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