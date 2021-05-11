После теракта в казанской школе глава Башкирии поручил усилить меры безопасности

После теракта в казанской школе глава Башкирии поручил усилить меры безопасности
После теракта в казанской школе глава Башкирии поручил усилить меры безопасности
Сегодня, 13:28ПроисшествияАнна КононоваФото: Сайт главы РБ
Глава Башкирии Радий Хабиров поручил срочно усилить меры безопасности во всех республиканских школах после стрельбы в казанской школе № 175. Об этом Mkset сообщили в пресс-службы руководителя региона.

Радий Хабиров также предложил всем пострадавшим при теракте в Казани пройти программу реабилитации в санаториях Башкирии и оказать любую помощь, которую сможет оказать республика. Он также выразил соболезнования родным и близким погибших.

Напомним, сегодня в казанской школе № 175 двое человек устроили стрельбу. Одним из стрелков оказался 19-летний Галяев Ильназ Ренатович, который ранее учился в этом образовательном учреждении. Позже удалось ликвидировать второго стрелка. В пресс-службе президента РТ сообщили, что семь детей и учительница погибли при стрельбе в школе в Казани, пострадали 20 человек.

На место выехал президент Татарстана Рустам Минниханов. Пострадавшим школьникам, которые получили огнестрельные ранения, оказывается помощь.

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