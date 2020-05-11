В Башкирии таксист и байкер устроили перестрелку около детской площадки

Накануне, 10 мая, в Стерлитамаке произошла перестрелка. 43-летний водитель такси и 32-летний мотоциклист не смогли поделить дорогу в селе Мариинский, во дворе жилого дома, расположенном по улице Хвойная.

Как сообщили в пресс-службе МВД Башкирии, мужчина начали со словесной перепалки. После этого им этого оказалось мало. Эмоции взяли верх и заставили применить физическое насилие. Драка попала в объектив камеры видеонаблюдения. Оказалось, мужчины начали разборки неподалеку от детской площадки.

Так, водитель такси достал отвертку и начал угрожать ею своему оппоненту. В ответ байкер достал травматический пистолет и предупредил о том, что в случае нападения на него он применит оружие. Когда водитель такси все же напал на мужчину с отверткой, тот 6 раз выстрелил из пистолета. 4 пули попали прямо в агрессора. Но и после этого конфликт не был исчерпан. Под конец мотоциклист просто избивал таксиста шлемом.