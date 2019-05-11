Пьяный житель Башкирии перерезал горло собаке прямо на глазах у детей
Собака чудом осталась жива.
О шокирующем случае жестокости рассказали в Альянсе защитников животных. На днях в поселке Максимовка под Уфой пьяный мужчина прямо на глазах у детей перерезал горло своей собаке.
— Сегодня вечером пьяный мужчина в садах Максимовки притащил за задние лапы на центральную улицу, к правлению сада свою собаку и на глазах у толпы маленьких перерезал ей горло ножом, после чего выкинул собаку в мусорный контейнер и переодевшись, ушёл на поле играть в футбол. Мать испуганного ребёнка вызвала полицию. Когда полицейские заглянули в контейнер, на них испуганными глазами смотрела истекающая кровью собака. Животное экстренно доставили в клинику «Забота», где профессиональные врачи провели сложнейшую операцию, которая длилась 3 часа. На помощь приехали врачи других клиник. Собаке сделали переливания крови. Состояние несчастного животного очень тяжёлое, сообщили в Альянсе.
Животное сейчас находится под наблюдением врачей. Мужчине после визита полицейских грозит штраф или административное наказание.
Тем временем инцидент уже прокомментировала депутат Госсобрания-Курултая РБ, председатель Совета политической партии «Российская экологическая партия «Зеленые» Руфина Шигапова.
«Гуманизм, любовь к ближнему, забота о нем — это то, что мы стараемся воспитать в наших детях, демонстрируя нормы поведения лично. Кроме того, нравственные принципы и принципы гуманности в отношении домашних питомцев прописаны в статье 4 принятого в конце прошлого года Закона „Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации“. Бесчеловечное отношение к тем, кто живет рядом с нами, недопустимо и требует внимания со стороны надзорных органов. Подобные факты должны караться по всей строгости закона», — заявила Руфина Шигапова.