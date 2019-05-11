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Пьяный житель Башкирии перерезал горло собаке прямо на глазах у детей
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Пьяный житель Башкирии перерезал горло собаке прямо на глазах у детей

11 мая, 11:58ПроисшествияНадежда ВалитоваФото: Альянс защиты животных РБ.
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