Пьяный житель Башкирии перерезал горло собаке прямо на глазах у детей

О шокирующем случае жестокости рассказали в Альянсе защитников животных. На днях в поселке Максимовка под Уфой пьяный мужчина прямо на глазах у детей перерезал горло своей собаке.

— Сегодня вечером пьяный мужчина в садах Максимовки притащил за задние лапы на центральную улицу, к правлению сада свою собаку и на глазах у толпы маленьких перерезал ей горло ножом, после чего выкинул собаку в мусорный контейнер и переодевшись, ушёл на поле играть в футбол. Мать испуганного ребёнка вызвала полицию. Когда полицейские заглянули в контейнер, на них испуганными глазами смотрела истекающая кровью собака. Животное экстренно доставили в клинику «Забота», где профессиональные врачи провели сложнейшую операцию, которая длилась 3 часа. На помощь приехали врачи других клиник. Собаке сделали переливания крови. Состояние несчастного животного очень тяжёлое, сообщили в Альянсе.

Животное сейчас находится под наблюдением врачей. Мужчине после визита полицейских грозит штраф или административное наказание.

Тем временем инцидент уже прокомментировала депутат Госсобрания-Курултая РБ, председатель Совета политической партии «Российская экологическая партия «Зеленые» Руфина Шигапова.