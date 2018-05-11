В Уфе загорелся дом, где проживали три семьи

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В уфимской Нижегородке произошел пожар. Возгорание жилого дома началось днем, около 16.00 часов.
Сюжеты: Фотофакт
В момент возгорания в двухквартирном доме никого не было. Огонь через крышу дома быстро распространился к прилегающим постройкам.
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На место происшествия оперативно прибыли пожарные, скорая помощь, газовая служба и полиция. Два сотрудника 1-го батальона Росгвардии в момент возгорания находились неподалеку от места происшествия и немедленно прибыли для оказания помощи.
Благодаря слаженным и организованным действиям спасателей пожар был ликвидирован. К счастью, пострадавших нет.
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Как позже выяснилось, в этом доме проживают три семьи с общим количеством 9 человек.
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