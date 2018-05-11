В Уфе врач подделала документы о диспансеризации граждан

68-летняя уфимка обвиняется по статье «Служебный подлог, то есть внесение должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений, совершенное из иной личной заинтересованности», сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

В сентябре 2017 года врач поликлиники №44 внесла сведения о якобы проведенных обследованиях в медицинские карты пятерых посетителей поликлиники. Липовые документы были отправлены в страховые медицинские организации для искусственного завышения показателей.