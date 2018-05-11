В Уфе врач подделала документы о диспансеризации граждан

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Обвиняемая полностью признала свою вину в совершении преступления.
68-летняя уфимка обвиняется по статье «Служебный подлог, то есть внесение должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений, совершенное из иной личной заинтересованности», сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.
В сентябре 2017 года врач поликлиники №44 внесла сведения о якобы проведенных обследованиях в медицинские карты пятерых посетителей поликлиники. Липовые документы были отправлены в страховые медицинские организации для искусственного завышения показателей.
Обвиняемая признала вину в совершении преступления. Уголовное дело направят в Ленинский районный суд Уфы.
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