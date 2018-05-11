В Уфе преподавателя УГАТУ обвинили во взяточничестве

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Обвиняемый проставил студентам зачет за круглую сумму.
67-летний преподаватель Уфимского государственного авиационного технического университета обвиняется в мелком взяточничестве и служебном подлоге, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.
В декабре прошлого года преподаватель УГАТУ собрал с 32 студентов по 500 рублей за зачет по дисциплине «Метрология, стандартизация и сертификация». Один из студентов обратился в полицию с заявлением.
Обвиняемый признал вину и уволился из образовательного учреждения. Уголовное дело направлено в Кировский районный суд Уфы для рассмотрения.
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