В Уфе доцент аграрного вуза уличен во взятке

Следственный комитет возбудил уголовное дело по подозрению доцента одной из кафедр Башкирского государственного аграрного университета в покушении на крупное хищение чужого имущества путем обмана с использованием своего служебного положения.

Как следует из материалов дела, в апреле текущего года женщина-доцент, являясь научным руководителем, обманула обучающуюся по заочной форме соискательницу звания кандидата ветеринарных наук, сообщив, что за 450 тысяч рублей поможет ей получить долгожданную ученую степень – то есть сама напишет за нее ученую работу, оформит ее по правилам и похлопочет перед диссертационным советом вуза.

Однако соискательница не стала идти на поводу у обманщицы и заявила о происшедшем в полицию. В итоге утром 26 апреля после предварительной договоренности она внесла на счет банковской карты своего научного руководителя аванс в виде 100 тысяч рублей.