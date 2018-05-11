Новости
Аналитика
Карточки
Подробно
Мнения
Персоны
Тесты
Фотофакт
Интервью
Медиаланч
Видео
Спецпроекты
В Башкирии собирают средства для доставки из Испании тела погибшей женщины
Сюжеты:
Третий секторВласть без цензурыБолеем за наших
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
%d0%b3%d1%88%d0%bd%d0%bd%d0%bc%d1%81%d1%81%d0%b4%d1%81

В Башкирии собирают средства для доставки из Испании тела погибшей женщины

Сегодня, 11:19ПроисшествияТатьяна МайороваФото: телеканал БСТ
Читайте
также
Мама «особых детей» из Башкирии: «Рассвет, который другим увидеть не дано»
Ядовитый диоксин остался в Уфе
Не ныть и быть готовым ко всему. Как "Красный крест" спасает жизни