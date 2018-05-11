В Башкирии собирают средства для доставки из Испании тела погибшей женщины

Родственники 31-летней жительницы Илишевского района Башкирии Гульнур Киямовой объявили сбор средств для перевозки ее тела из испанской Андалусии на родину. Об этом они сообщили в соцсетях.

Молодая женщина стала жертвой несчастного случая во время отдыха на море. В минувшую субботу, 5 мая, ночью произошла утечка газа в отеле «Рокетас-де-Мар», где жила девушка. Спасатели эвакуировали 80 человек, но Гульнур спасти уже не удалось.

По сообщению телеканала БСТ, тело погибшей девушки находится в морге города Альмерии. Испанские эксперты провели вскрытие, которое подтвердило, что Гульнур погибла от отравления газом. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Если эксперты установят вину газовой компании, то она будет обязана выплатить компенсацию семье погибшей. Сейчас юристы из Андалусии занимаются оформлением свидетельства о смерти девушки и его нотариальным переводом на русский язык. Это необходимо для страховой компании.

Родственники Гульнур опасаются, что из-за скачков курса евро могут возникнуть сложности с возвращением тела погибшей женщины домой. Страховка покрывает лишь часть затрат на транспортировку. По словам представителей страховой компании, стоимость репатриации тела из Испании в Москву достигает 40 тысяч евро. В связи с этим родные Гульнур Киямовой объявили сбор средств для перевозки ее тела.

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