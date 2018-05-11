В Башкирии сгорело 9,4 гектаров леса

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Пожар произошел в Белорецком районе около Ишли.
Сегодня, 11 мая, в 8 утра горело девять гектаров леса в Белорецком районе около населенного пункта Ишля, сообщили в пресс-службе МЧС по республике.
Пожар потушили восемь человек, очаг локализован. Сгорело 9,4 гектаров леса.
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