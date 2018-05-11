В Башкирии птицефабрику оштрафовали за нанесение вреда окружающей среде

В Благовещенском районе Башкирии ОАО «Турбаслинские бройлеры» не осуществляло производственный экологический контроль и не оценивало эффективность собственных очистных сооружений, а сбрасывало на почву неотфильтрованные сточные воды, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

Заведено административное дело по статье «Несоблюдение экологических требований при обращении с отходами производства». Предприятие оштрафовали на 100 тысяч рублей.