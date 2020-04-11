В Башкирии 29-летний парень сбил лошадь насмерть в ДТП и погиб сам
11 апреля, 11:01ПроисшествияАлия ФатхиеваФото: ГИБДД по РБ
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Авария произошла минувшей ночью.
ДТП зафиксировани на 139 километре автодороги Чишмы-Аксеново-Киргиз-Мияки, уточнили в пресс-службе ГИБДД по Башкирии.
В госавтоинспекции сообщили, что 23-летний водитель сбил за рулем ВАЗ-2112 на дороге лошадь. Автомобиль после этого вылетел в кювет и опрокинулся.
В автомобиле помимо водителя находились трое пассажиров – 26-летний парень и две девушки. Парень скончался на месте происшествия, водитель и две девушки получили травмы. Лошадь погибла.
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