В Башкирии 29-летний парень сбил лошадь насмерть в ДТП и погиб сам

ДТП зафиксировани на 139 километре автодороги Чишмы-Аксеново-Киргиз-Мияки, уточнили в пресс-службе ГИБДД по Башкирии.

В госавтоинспекции сообщили, что 23-летний водитель сбил за рулем ВАЗ-2112 на дороге лошадь. Автомобиль после этого вылетел в кювет и опрокинулся.