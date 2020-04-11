В Башкирии 27-летний парень ранил своего отчима вилкой в шею
11 апреля, 12:53ПроисшествияАлия ФатхиеваФото: Медиахолдинг1Mi
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Семейная драма развернулась в Зилаирском районе.
По данным МВД по республике, все произошло во время совместного распития спиртных напитков. Между пасынком и отчимом уже итак были неприязненные отношения, которые под влиянием алкоголя обострились.
Во время скандала 27-летний ранее судимый мужчина схватился за вилку и начал ударять ей в шею отчиму, а после схватил нож и решил добить им.
Пострадавшего доставили в больницу с многочисленными ранами, но ему удалось выжить. По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 ст. 111 УК РФ. Подозреваемого задержали, тот дал признательные показания.
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