Минздрав Башкирии сообщил подробности о погибшем с коронавирусом

По данным регионального минздрава, первый умерший от коронавируса был из Белебея. Пожилому мужчине, отметили в ведомстве, на момент смерти исполнилось 82 года. Более подробной информации о погибшем нет.

Напомним, в Башкирии всего госпитализировано с коронавирусом 47 человек. 20 находятся в состоянии средней тяжести, и только один пациент тяжелом состоянии в больнице Демского района. Всего в республике 66 официально подтвержденных зараженных коронавирусом.

О первом погибшем сегодня рассказал министр здравоохранения Максим Забелин. Он сообщил, что в период распространения коронавируса в Башкирии с инфекцией коронавируса умерли два человека – 80-летней женщины из Уфы, которая умерла не от коронавируса, но инфекция была обнаружена в крови. Раньше также сообщалось, что вирус нашли у умершего жителя из Мелеуза, но повторные исследования опровергли это.