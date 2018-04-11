В Уфе вандалы лишили маломобильных граждан возможности передвижения

10 апреля неизвестные вырвали кнопку для оповещения персонала о необходимости оказания помощи в здание «Службы снова и расселения аварийного и ветхого жилья» на Цюрупы, 102, сообщили в пресс-службе администрации города.

По факту порчи имущества составлено заявление и передано в полицию. Вандалам грозит штраф до 40 тысяч рублей, обязательные работы до 360 часов или арест на срок до трех месяцев.