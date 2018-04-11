В Башкирии в пожаре погибли мать с сыном

Ночью 11 апреля в одном из домов Караидельского района при тушении пожара обнаружили тела двоих человек, сообщили в пресс-службе следственного комитета республики.

Загорелись два бревенчатых дома в деревне Тайкаш. В пожаре погибли 57-летний мужчина и его 90-летняя мать. Жена погибшего спаслась. По предварительной причине, пожар произошел из-за замыкания проводки.