В Башкирии из-за паводка перекрыли дорогу

На четвертом километре автодороги Южный проезд в Иглино полностью закрыли движение, сообщают «Вести-Башкортостан».

Водопроводная труда не справляется с пропусканием талых вод. Вода перетекла прямо на проезжую часть. Объехать участок можно через Иглино по улицам Чапаева-Терешковой-Ленина-Якутова.