В Башкирии из-за паводка перекрыли дорогу

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Вода вышла прямо на проезжую часть.
Сюжеты: Весна в Башкирии
На четвертом километре автодороги Южный проезд в Иглино полностью закрыли движение, сообщают «Вести-Башкортостан».
Водопроводная труда не справляется с пропусканием талых вод. Вода перетекла прямо на проезжую часть. Объехать участок можно через Иглино по улицам Чапаева-Терешковой-Ленина-Якутова.
Уровень воды рек Дема и Белая продолжает расти.
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