В Башкирии артистка цирка пыталась убить супруга из-за ревности
Сегодня, 17:46ПроисшествияЗиля Аскерова
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10 апреля в Учалах сотрудниками правоохранительных органов зафиксирована попытка убить человека.
Как стало известно, 32-летняя артистка передвижного цирка «Шапито» попыталась зарезать собственного мужа. Инцидент произошел на почве ревности в вагончике цирка. Как сообщают в пресс-службе Следственного комитета Башкирии, женщина схватила нож и несколько раз ударила 33-летнего супруга. После этого о случившемся рассказала коллегам. Сотрудники цирка вызвали «скорую» и раненого отвезли в Учалинскую городскую больницу.
Сейчас сотрудниками правоохранительных органов устанавливаются все детали происшествия и назначен ряд экспертиз.
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